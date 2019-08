Ulkomaat

Ranskassa yksi ihminen on kuollut ja yhdeksän haavoittunut veitsihyökkäyksessä

Ranskassa

yksi ihminen on kuollut ja yhdeksän haavoittunut veitsihyökkäyksessä, kertoo paikallinen viranomainen. Hyökkäys on tapahtunut Ranskan kaakkoisosassa.Hyökkäys tapahtui Lyonin esikaupunkialueella Villeurbannessa lähellä metroasemaa sunnuntaina noin kello 16.30 paikallista aikaa.Haavoittuneista uhreista kolmen vammat ovat vakavia.Viranomaisten mukaan hyökkäykseen osallistui kaksi miestä, joista toisella oli aseenaan veitsi ja toisella jonkinlainen varras. Miehistä toinen on otettu kiinni, ja poliisi etsii toista.