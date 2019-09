Ulkomaat

DDR jätti jäljen Itä-Saksassa kasvaneisiin neli­kymppisiin – ”Meidän piti aina valmistautua siihen, ettei saa,

Freyburg/Spremberg

Dresdeniläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itäsaksalaisuutta

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Küchler

Berliinin

Itä-Saksassa