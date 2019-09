Ulkomaat

Yli sata ihmistä on kuollut Jemenissä pidätyskeskukseen tehdyssä ilmaiskussa

sata ihmistä on kuollut ilmaiskussa Jemenissä Dhamarin kaupungissa.Kansainvälinen Punainen Risti kertoi sunnuntaina, että ilmaisku tehtiin pidätyskeskukseen. Iskut teki Saudi-Arabian johtama koalitio, kertoo uutistoimisto Reuters.Koalitio ilmoitti tehneensä ilmaiskut Jemenin huthikapinallisten sotilaskohteita vastaan. Huthikapinallisten mukaan iskut kohdistuivat kuitenkin rakennukseen, jota kapinalliset käyttivät vankilana.Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallitus ja Iranin tukemat huthikapinalliset ovat taistelleet toisiaan vastaan jo yli neljän vuoden ajan.sodassa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä vuosien aikana. Iso osa kuolleista on siviilejä. YK on kutsunut Jemenin konfliktia maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Maassa on vakava ruokapula ja ihmiset kärsivät pahasta aliravitsemuksesta.