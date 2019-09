Ulkomaat

Seitsemän ihmisen pelätään kuolleen tulvassa Leijona­kuningas-animaatiota innoittaneessa kansallispuistossa Ke

Ainakin

kaksi ihmistä kuoli kenialaisessa Hell’s Gaten kansallispuistossa tapahtuneessa äkillisessä tulvassa. Tulva vei mukanaan yhteensä seitsemän ihmistä, joista kahden ruumiit on paikallisen viranomaisen KWS:n Twitter-tilin mukaan löydetty.Myös viiden kadoksissa olevan pelätään paikallisen viranomaisen mukaan kuolleen, kertoo uutistoimisto AFP.Tulvan mukanaan viemät olivat osa laajempaa 12 ihmisen joukkoa, jotka olivat vierailemassa puistossa. Etsintätoimia oli tarkoitus jatkaa myös yön aikana, ja niihin on KWS:n mukaan hälytetty osalliseksi myös maan pääkaupungista Nairobista saapuva helikopteri.1984 perustetussa kansallispuistossa on AFP:n mukaan kuvattu vuonna 2003 ilmestynyt elokuva Tomb Raider: The Cradle of Life.AFP:n mukaan sen maisemat toimivat myös Disneyn Leijonakuningas-animaation innoittajina.Puisto sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Nairobista Naivasha-nimisen järven eteläpuolella.