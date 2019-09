Hongkongissa tuhansien koululaisten odotetaan lintsaavan lukuvuoden ensimmäisenä päivänä ja osallistuvan mielenosoitukseen

Ulkomaat

Hongkongissa tuhansien koululaisten odotetaan lintsaavan lukuvuoden ensimmäisenä päivänä ja osallistuvan miele

Peking

Hongkongissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chai Wanissa

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006223222.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Levottomuuksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hongkongin