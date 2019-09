Ulkomaat

Berliinin eläintarhan Meng Meng -panda synnytti harvinaiset kaksoset

eläintarhassa raskaana ollut Meng Meng -panda on synnyttänyt kaksoset. Eläintarha kertoi asiasta Twitterissä maanantaina. ”Meng Mengistä tuli äiti – kahdesti. Olemme niin onnellisia, olemme sanattomia”, eläintarha twiittasi.Twiittien yhteyteen liitetyissä videoissa näkyy, miten emo hoitaa pentujaan.Pandakaksosten syntyminen on hyvin harvinaista. Pentujen sukupuolia ei ole vielä kerrottu, mutta ne painoivat 136 ja 186 grammaa.Meng Meng ja sen puoliso Jiao Qing saapuivat Kiinasta heinäkuussa 2017. Koska ne ovat lainapandoja, niiden jälkeläiset on palautettava Kiinaan neljän vuoden kuluessa vieroituksesta.Kiinalle pandat ovat ulkopolitiikkaa: valtio antaa eläimiä vuokralle niihin maihin, joihin sillä on hyvät suhteet. Kriittisesti Kiinaan suhtautuviin valtioihin ei ole eläimiä herunut.lisääntyminen vankeudessa on vaikeaa. Meng Mengin raskautta onkin seurattu suurella kiinnostuksella.Jo ultraäänitutkimusten perusteella näytti siltä, että raskaus oli edennyt hyvin. Uutistoimisto Reuters kertoi elokuussa ultraäänitutkimusten tuloksista, joiden mukaan kuvissa näkyi pieni eläin ja sen kovaa tahtia hakkaava sydän. Sittemmin eläintarha saattoikin ilmoittaa, että poikasia olikin kaksi.Pandoja elää Kiinassa vapaana vajaat 1 900. Eri eläintarhoissa ympäri maailmaa pandoja on nelisensataa.