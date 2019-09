Alahuone vie läpi äkkieron estävää brexit-pikalakia, kyselytunti alkamassa – HS näyttää suorana ja seuraa hetki hetkeltä

Ulkomaat

Alahuone vie läpi äkkieron estävää brexit-pikalakia, kyselytunti alkamassa – HS näyttää suorana ja seuraa hetk

Lontoo

Brittiparlamentin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Istuntopäivä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit-pikalain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS seuraa tapahtumia hetki hetkeltä