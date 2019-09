Ulkomaat

Tuntematon tarttuva tauti tappanut jopa 20 koiraa Norjassa

Juuri nyt

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Vbpm34/dodlig-hundsmitta-sprider-sig--minst-20-hundar-doda

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjan