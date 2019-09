Ulkomaat

Suomalaisuhrin vaatineesta Oaklandin tuhoisasta varasto­palosta ei annettu tuomioita

Oikaisu 6.9. kello 7:03: Jutun syyttäjien on määrä kertoa suunnitelmistaan ensi kuussa, ei ensi viikolla, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.

on puitu oikeudessa muutaman vuoden takaista tuhoisaa rakennuspaloa Kalifornian Oaklandissa.Lähes 40 ihmistä kuoli vuonna 2016 rajussa tulipalossa varastossa, joka oli muutettu taiteelle ja musiikille omistetuksi tapahtumatilaksi. Yksi uhreista oli suomalainen.miestä on ollut syytteessä kuolemantuottamuksesta. Oikeus ei päässyt torstaina yhteis­ymmärrykseen siitä, mikä oli varastotilan vuokranneen miehen osuus tapahtumiin, ja jätti hänet tuomitsematta rangaistukseen. Lisäksi paikan ylläpidossa avustanut mies vapautettiin syytteistä.Jutun syyttäjien on määrä kertoa ensi kuussa, aikovatko he lähteä ajamaan uutta oikeusjuttua toista miestä vastaan.oli palon syttyessä teknotapahtuma. Tuhot olivat niin valtavat, että onnettomuustutkijat eivät ole pystyneet määrittämään syttymissyytä.