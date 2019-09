Ulkomaat

Unkarin Orbán pelotteli ”väestönvaihdolla” ja patisti eurooppalaisia synnytys­talkoisiin

Siittäkää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/orbanviktor/photos/a.10157357028811093/10157357030416093/

Puhujat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Unkarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orbánia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siitä

Muun