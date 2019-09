Ulkomaat

Sähkösavukkeiden pelätään tappaneen jo viisi Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

CDC:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähkötupakointia

Monissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006225166.html