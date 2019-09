Ulkomaat

Hirmumyrsky Dorian iski Kanadaan voimakkaana syklonina, yli 450 000 kotitaloutta on ilman sähköä

Hirmumyrsky

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dorian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy