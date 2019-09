Ulkomaat

Saksa yrittää estää muslimi­vankien radikalisoitumista monin rajoituksin: Vankilan rukoushetki on saksaksi, jo

Düsseldorf Düsseldorfin vankila on uusi ja valoisa, mutta se ei tee siitä erityisen viihtyisää. Täällä tärkeintä on turvallisuus. Käytävästä toiseen ei pääse ennen kuin edellinen ovi takana on lukossa. Kirjastossakin vapautta on vain rajatusti. Sitä, mitä vanki lukee, valvotaan.