Ainakin 29 ihmistä kuoli iskuissa Burkina Fasossa

29 ihmistä kuoli sunnuntaina kahdessa iskussa länsiafrikkalaisessa Burkina Fasossa, kertovat uutistoimisto AFP:n sotilaslähteet.Ensimmäisessä iskussa tienvarsipommi tappoi ainakin 15 ihmistä, kun se räjäytti ihmisiä ja tavaroita kuljettaneen auton. Valtaosa kuolonuhreista oli kauppiaita.Toisessa iskussa noin 50 kilometrin päässä ensimmäisestä aseistautuneet hyökkääjät kävivät ruokatarvikkeita kuljettaneiden ajoneuvojen kimppuun ja surmasivat 14 ihmistä.Monet uhreista olivat ajoneuvojen kuljettajia. Jonossa ajaneet autot olivat viemässä ruokaa ihmisille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa levottomuuksien takia.iskut tapahtuivat maan pohjoisosassa, jota jihadistiväkivalta on piinannut viime vuosina. Yli 500 ihmistä on kuollut Burkina Fasossa vuodesta 2015, jolloin jihadistien iskut levisivät maahan naapurimaa Malista.Aiemmin tässä kuussa 24 ihmistä kuoli jihadistien iskussa armeijan tukikohtaan. Armeija on yrittänyt suitsia jihadistien valtaa maan pohjoisosassa.Lauantaina Länsi-Afrikan valtionjohtajat keskustelevat alueen turvallisuustilanteesta huippukokouksessa Burkina Fason pääkaupungissa Ouagadougoussa.