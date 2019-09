Ulkomaat

Trump kyhäsi salaa erikoisen suunnitelman, joka ajoi presidentin lähi­piirinkin riitoihin: Amerikkalais­lehdet

Suunnitelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suunnitelman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Yhdenkään Talebanin jäsenen ei pitäisi astua sinne jalallakaan. Ikinä.”

Vaikka

Talebanin

Tapauksesta

Mitä