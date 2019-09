Ulkomaat

Barcelonan keskustaan kohoaa nyt kontti­asuntoja vähä­varaisille: ”Ajatus köyhistä asumassa sardiini­purkeissa

Barcelonan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konttikodeista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo ennen