Ulkomaat

Taifuuni sekoitti liikennejärjestelyt Japanissa: yli 13 000 ihmistä jäi yöksi jumiin lentokentälle

Yli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voimakas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy