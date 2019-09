Ulkomaat

Iran ei välttämättä suostu neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa, sillä samaan pöytään istuminen voisi vaikuttaa

Washingtonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kriisissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iranin

Trumpin

Onko