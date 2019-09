Ulkomaat

Korruptiosyytteissä rypevä Netanjahu kalastelee vaali­lupauksellaan Israelin uskonnollisen oikeiston ääniä

Vaikeuksiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Netanjahun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustuksellisten

Palataanpa

Onko