Venäjällä kasvaa nyt sukupolvi, joka näkee talvisodan uudessa valossa

ulkoministeriön Venäjällä teettämään Suomi-kyselyyn kuului sekä 2017 että 2019 myös kolmen kysymyksen talvisota-osuus.Kaksi vuotta sitten 38 prosenttia vastaajista piti sotaa Neuvostoliiton kannalta oikeutettuna, 29 prosenttia epäoikeutettuna ja 35 prosenttia ei osannut sanoa.Tänä kesänä 34 prosenttia piti talvisotaa oikeutettuna, joten muutos on selvä muttei merkittävä. Sen sijaan en osaa sanoa -vastausten määrä laski 35:stä prosentista 26 prosenttiin.Neuvostoliiton hyökkäystä piti epäoikeutettuna 40 prosenttia vastaajista. Tämä tarkoittaa, että Venäjällä on nyt kahden vuoden takaiseen nähden miljoonittain enemmän sellaisia aikuisia, jotka tuomitsevat Mainilan laukaukset.Ovatko miljoonat venäläiset jostain syystä muuttaneet mielipiteensä talvisodasta vastaamaan suomalaista näkemystä? Tai siis todellisuutta, sillä suomalainen näkemys vastaa neuvostonäkemystä paremmin tosiasioita. Juuri siitä syystä aihe on ulkoministeriön tilaamaan kyselyyn päätynytkin.paljastama mielipiteen muutos ei vastaa lainkaan uutisten kertomaa Venäjän mielipideilmastosta. Stalinin ihailu ja verenhimoinen yltiöisänmaallisuus näyttäisivät uutisten perusteella olevan huudossa Venäjällä, totuuden tai naapureiden näkökantojen sijasta.Kyselyn tulos ei välttämättä kerro kenenkään muuttaneen mielipidettään. Se saattaa kertoa yksinkertaisesti sukupolvien vaihtumisesta.Vastaajien joukossa on entistä vähemmän niitä, jotka kyllästettiin Neuvostoliiton propagandalla. Heidän tilallaan täysi-ikäisten vastaajien joukossa on entistä enemmän niin sanottuja perestroikan lapsia. Siis Venäjän kansalaisia, joille historiaa on koulussa opetettu totuus johtolankana.Nykyopetuksessa on venäläisvanhempien mukaan suunta taas hieman muuttunut. Nykyisin esimerkiksi Stalinista kerrotaan koulussa ennen kaikkea hänen saavutuksensa, hirmutyöt jäävät sivulauseeseen. Mutta koulujen opetussuunnitelmien ja oppikirjojen muutokset vaikuttavat vuosien viiveellä aikuisten mielipiteisiin.Lohdullista tietää, että Venäjällä on entistä enemmän ihmisiä järjissään, vaikka siitä on heille aika ajoin sekä haittaa että surua.