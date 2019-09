Ulkomaat

Niinistö presidentti Zelenskyille Ukrainassa: Suomi on valmis auttamaan Itä-Ukrainan rauhan­neuvotteluissa

Kiova

Tasavallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Zelenskyi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niinistö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Ukrainan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niinistön

Vierailun

Suomea