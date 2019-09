Ulkomaat

Alaskasta löytynyt jo satoja kuolleita hylkeitä, myös valaiden ja lintujen joukkokuolemia tutkitaan

Viime

Hylkeenraadoissa

Kuolleista

Biologit