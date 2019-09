Ulkomaat

Satoja matkustajia kuljettanut kone joutui vaihtamaan kurssia, kun lentäjän kuuma kahvi kaatui: ohjaus­paneeli

Ohjauspaneelille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahvia kaatui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikaisu 13.9. kello 11.28: Kuvatekstissä kerrottiin kahvin kaatuneen APC2-ohjauspaneelille, kun oikein on APC1-ohjauspaneelille.