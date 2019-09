Ulkomaat

Dorianin runtelemia Bahamasaaria uhkaa uusi trooppinen myrsky

Bahamasaaria

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lähestyy uusi trooppinen myrsky, jonka pelätään haittaavan aiemmin saaria koetelleen Dorian-myrskyn jälkeisiä pelastustöitä, uutistoimistot kertovat.Myrskyvaroitus on annettu useille saarivaltion pohjoisille saarille. Dorian-myrsky surmasi syyskuun alussa ainakin 50 ihmistä, mutta yhä noin 1 300 ihmistä on kateissa.Uusi myrsky oli perjantaina puoliltapäivin paikallista aikaa noin 450 kilometrin päässä Grand Bahama -saaresta. Myrskyn odotettiin tuovan rankkasateita mutta jäävän paljon Dorian-myrskyä lievemmäksi.Dorian on tuhoisin Bahamasaarille iskeneistä myrskystä. Sen tuulennopeudet lähentelivät 300 kilometriä tunnissa.Aiemmin viranomaiset kertoivat, että Dorianin jäljiltä oli kateissa noin 2 500 ihmistä. Arvio muutettiin noin 1 300:aan torstaina julkistettujen tarkistuslaskentojen jälkeen.