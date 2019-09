Ulkomaat

Ruotsin Lundissa räjähti, yksi ihminen sairaalaan

Lundissa

Etelä-Ruotsissa on tapahtunut yöllä räjähdys, jossa loukkaantui yksi ihminen.Räjähdys tapahtui Lundin keskustassa puoli kolmen jälkeen. Paikallinen pelastuslaitos kertoi, että yksi ihminen on toimitettu sairaalaan.Pelastuslaitoksen mukaan räjähdys sattui kaksikerroksisessa talossa, jonka alakerrassa on liiketiloja ja yläkerrassa asuntoja. Pahimmat vauriot kärsi ruokakauppa, jonka oven ja ikkunoiden lasit rikkoutuivat räjähdyksessä.Poliisin pommiryhmä on paikalla tekemässä tutkimuksia.