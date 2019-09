Ulkomaat

Olen pahoillani mutta en kadu, sanoo Britannian ex-pääministeri David Cameron

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehti

Cameronia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cameron

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän