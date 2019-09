Ulkomaat

Asiakirjat paljastavat: CIA koulutti kylmän sodan aikana kyyhkyjä ja korppeja vakoilijoiksi

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiedustelupalvelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lupaavin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyyhkyjä

Kohde