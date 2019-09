Ulkomaat

Ulosteiden keskellä kiipeilyyn turhautunut ”Valkoinen prikaati” alkoi syynätä Mont Blancille pyrkiviä ja käänn

Ranskalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Prikaati

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Christophe Delachat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Prikaati

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy