Ulkomaat

Papit heittivät pyhää vettä lentokoneesta venäläiskaupunkiin suojellakseen ihmisiä viinan ja himon vaaroilta

Venäläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seremonian

Tverin kaupungin asukkaiden päälle satoi keskiviikkona siunattuja pisaroita, joiden on määrä hillitä juopottelua ja säädytöntä elostelua.Paikalliset papit kuljettivat Antonov An-2 lentokoneeseen muovipulloissa pyhää vettä, jota he ripottelivat ilmaan kaupungin yllä. Koneen kyytiin otettiin myös pyhäinjäännöksiä.tarkoituksena oli suojella kaupunkilaisia alkoholin ja himon vaaroilta, kertoo uutistoimisto Reuters venäläislähteisiin nojaten. Ilmaan kaadettiin kaikkiaan 70 litraa pyhää vettä.Raittiuden nimissä tehtyjä lentoja on lennetty vuodesta 2006 alkaen. Videon seremoniasta voit katsoa tämän jutun alusta.Noin 400 000 asukkaan Tver sijaitsee Moskovan luoteispuolella. Suomen rajalle kaupungista on matkaa noin 600 kilometriä.Valtion tukeman raittiuskampanjan luvut osoittavat, että Tver edustaa keskikastia alkoholin käyttötilastoissa. Se on Reutersin mukaan 40. raittein alue listalla, jossa on 85 paikkaa.