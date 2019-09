Ulkomaat

Yli kymmenen kuoli veneen kaaduttua Intiassa, kymmeniä kateissa

12 ihmistä on hukkunut ja kymmeniä on kateissa Intiassa sattuneen veneonnettomuuden takia, kertoo uutistoimisto AFP.Onnettomuus sattui Kaakkois-Intiassa Godavari-joella. Poliisin ja paikallisten medioiden mukaan kaatumisen takia uponnut alus oli kuljettamassa turisteja.Aluksessa oli yhteensä 63 matkustajaa, joista valtaosa oli turisteja. 17 ihmistä onnistuttiin pelastamaan joesta hengissä.Godavari-joki on virrannut viimeisen viikon ajan nopeasti, kertovat paikalliset mediat AFP:n mukaan.johtuvat Intiassa yleensä alusten ylilastauksesta ja huonoista kuntotarkastuksista. Onnettomuuksia sattuu eritoten monsuunisateiden aikana, kun sateet paisuttavat jokia.Viime viikolla 12 ihmistä kuoli kahden veneen kaaduttua Phobalissa, Intian keskiosissa. Onnettomuus sattui hindujumala Ganeshan kunniaksi joella järjestetyn seremonian aikana.