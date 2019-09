Ulkomaat

Maastopalot raivoavat Kreikassa, Zákynthoksen saarella evakuoitu satoja asukkaita ja turisteja

Kreikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulipaloja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

saarella Zákynthoksella on evakuoitu satoja ihmisiä alueella raivoavien maastopalojen vuoksi, kertovat uutistoimistot."Evakuoimme noin 300 asukasta ja turistia Kerin ja Agalasin kylistä varotoimenpiteenä. Tuli on lähellä koteja”, palokunnan edustaja kertoi uutistoimisto Reutersille.Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan noin 120 turistia on siirretty turvalliselle alueelle.oli sunnuntaina sammuttamassa yli sata palomiestä. Palojen sammuttamiseen käytettiin myös helikoptereita ja lentokoneita. Saarella puhaltavat kovat tuulet, joiden ei uskota laantuvan ennen tiistaina.Zákynthoksen saari sijaitsee noin kolmesataa kilometriä länteen Ateenasta. Saari on myös suomalaisturistien suosima lomakohde.noin kuudenkymmenen kilometrin päässä Ateenasta sijaitsevassa Loutrakissa raivoaa maastopaloja. Yli 160 palomiestä sammuttivat toista päivää riehunutta maastopaloa sunnuntaina, kertoo uutistoimisto AFP. Myös Loutrakissa paloa sammutettiin helikoptereiden avulla.Viranomaiset ovat evakuoineet alueelta noin 50 henkeä. AFP:n tietojen mukaan palo ei kuitenkaan uhkaa asutusta.Uutistoimistojen mukaan kreikkalaiset palokunnat ovat sammuttaneet yli 70 maastopaloa viimeisen vuorokauden aikana. Maassa on sattunut yli 9 600 maastopaloa tämän vuoden aikana.