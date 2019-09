Yhdysvallat: Nämä kuvat osoittavat, että iskut Saudi-Arabian öljylaitoksiin tehtiin Iranin tai Irakin suunnasta

Ulkomaat

Yhdysvallat: Nämä kuvat osoittavat, että iskut Saudi-Arabian öljylaitoksiin tehtiin Iranin tai Irakin suunnast

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tuotantoon uhkaavat heiluttaa maailman taloutta

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006239668.html

Yhdysvaltalaisen

Oikaisu 16.9. klo 7.58: Jutun videografiikassa Qatar oli alun perin merkitty virheellisesti Bahrainiksi. Virheellinen teksti on poistettu kartasta.