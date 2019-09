Ulkomaat

Yli sata tiikeriä siirrettiin pois turisti­kohteesta Thaimaassa, nyt niistä yli puolet on kuollut

Vuonna 2016

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puiston

Vahvistamattomien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy