Intian hallitus kielsi sähkö­savukkeiden valmistuksen ja maahan­tuonnin

hallitus kielsi keskiviikkona sähkösavukkeiden valmistuksen ja maahantuonnin hallinnollisella määräyksellä.Asiasta kertoneen Intian talousministerin mukaan sähkösavukkeista on kasvamassa terveysuhka, koska niitä on käytetty imagollisina tuotteina eikä tupakan vieroitustarkoituksiin, kertoi uutistoimisto Reuters.Arviolta noin 900 000 intialaista kuolee vuosittain tupakkaan liittyviin sairauksiin. Intiassa on noin 106 miljoonaa tupakoijaa.maan terveysministeriö ehdotti kieltoa, jotta sähkösavukkeista ei muodostu ”epidemiaa” lasten ja nuorten keskuudessa.Kielto tarkoittaa merkittävää takaiskua Intian markkinoille tähtääville sähkötupakkayhtiöille kuten Juulille ja Philip Morrisille.