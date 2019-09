Ulkomaat

Nuori kirurgi poisti vuonna 1995 esimiehensä käskystä elimiä elävältä mieheltä, nyt Enver Tohti kiertää maailm

Oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elinryöstöjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tohti

kesä 1995, elettiin heinäkuuta tai elokuuta. Sen Enver Tohti https://www.hs.fi/haku/?query=enver+tohti muistaa hyvin, että Ürümqin kaupungissa, Kiinan Xianjiangin maakunnassa oli kuuma.Tohti työskenteli kirurgina Kiinan keskushallinnon alaisessa sairaalassa, ja sinä päivänä hän oli ainoa kirurgi, jolla ei ollut kalenterissa yhtään leikkausta. Esimies kutsui hänet luokseen ja kysyi, haluaisiko Tohti tehdä seuraavana päivänä jotain ”villiä”.Vasta vuosia myöhemmin Tohtille selvisi, että vastaamalla myöntävästi esimiehen kysymykseen hän käytännössä lupautui tekemään henkirikoksen.Seuraavana päivänä hänet kuljetettiin leikkaussaliryhmän kanssa syrjäiselle teloituspaikalle, jossa he näkivät yli kymmenen niskaan ampumalla teloitettua vankia.Kauimpana oikealla maannutta miestä oli muista poiketen ammuttu rintaan. Häneltä Tohti poisti esimiehensä käskystä maksan ja kaksi munuaista. Mies oli Tohtin mukaan tajuton mutta hengissä. Elimet pakattiin laatikkoon, ja Tohti ryhmineen kuljetettiin takaisin sairaalaan.Heitä kiellettiin koskaan puhumasta tapahtuneesta.Tohti, 57, puhui kokemuksistaan Helsingissä seminaarissa, jossa käsiteltiin Kiinan valtiollisia sisäelinryöstöjä. Hän lähti Kiinasta lopullisesti vuonna 1998 ja asuu nykyisin Britanniassa. Riippumaton tuomioistuin päätyi https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006165386.html tänä kesänä samaan johtopäätökseen kuin useat tutkimukset ja esimerkiksi Euroopan parlamentti ja Yhdysvaltain edustajainhuone aiemmin. Tuomioistuimen mukaan on kiistatonta, että Kiina on ainakin vuodesta 1999 lähtien surmannut järjestelmällisesti mielipidevankeja ottaakseen heiltä sisäelimiä.Tuomioistuinta johti kansainvälisen Jugoslavia-tuomioistuimen syyttäjänä toiminut Sir Geoffry Nice https://www.hs.fi/haku/?query=geoffry+nice . Tuomioistuin totesi myös, että kaikesta päätellen elinryöstöt jatkuvat edelleen.Tuomioistuimen loppuraportin voi lukea täältä https://chinatribunal.com/final-judgement-report/ Kiina ei halunnut osallistua millään tavalla tuomioistuimen toimintaan. Kiina sanoo toimivansa kansainvälisten lääketieteellisten kriteerien perusteella. Ne edellyttävät, että elintenluovutukset ovat vapaaehtoisia eikä niistä makseta.tutkineiden ihmisoikeusjuristien, lääkärien ja aktivistien keräämät todisteet kertovat muuta. Niiden mukaan Kiina on tehnyt vuosittain 60 000–100 000 elinsiirtoa mielipidevangeilta otetuilla elimillä. Valtaosa elimistä on viety Falun Gongin harjoittajilta.Kommunistinen puolue aloitti Falun Gongin järjestelmällisen vainoamisen vuonna 1999. Sen jälkeen Kiinan elinsiirtojen määrät kääntyivät nopeaan kasvuun. Vapaaehtoinen elintenluovutusjärjestelmä maahan perustettiin vasta vuonna 2013.Kiina on myöntänyt käyttäneensä elintensiirroissa kuolemaantuomittujen vankien elimiä. Kiina sanoo lopettaneensa tämän vuoden 2015 alussa. Teloituksia ei kuitenkaan ole tehty niin paljon, että ne selittäisivät suuren elinsiirtojen määrän.Viime vuosina on herännyt epäilyjä, että myös Xinjiangissa eläviltä uiguurimuslimeilta ryöstetään elimiä. YK:n, EU:n ja Yhdysvaltojen raporttien mukaan Kiina on sulkenut miljoona uiguuria uudelleenkoulutusleireille. Miljoonia uiguureja vainotaan heidän uskonsa ja kulttuurinsa takia.Aktivistien mukaan uiguureille on tehty terveystutkimuksia ja verikokeita. Tarkoituksena on Tohtin mukaan koota ”elinpankkia” elävistä ihmisistä.Tietoja on myös tiibetiläisiltä ja maanalaisiin kirkkoihin kuuluvilta kristityiltä viedyistä elimistä. Eniten todisteita on kuitenkin Falun Gongin seuraajien kohtalosta.on itse uiguuri. Hänen kokemuksensa osoittaa, että elinten ottaminen vangeilta alkoi jossain mitassa jo ennen vuotta 1999.”Silloin en tuntenut syyllisyyttä. Olin syntynyt järjestelmään, joka aivopesee ihmiset uskomaan, että maamme on paras maailmassa”, Tohti sanoo HS:n haastattelussa.”Ajattelin, että jos joku on tuomittu kuolemaan, hän on varmasti tehnyt jotain pahaa.”Tohti oli viime vuonna myös yksi riippumattoman tuomioistuimen todistajista. Tuomioistuin kuuli viiden päivän ajan todistajia ja tutustui kuukausien ajan kirjalliseen todistusaineistoon.Ennen lopullista lähtöään Kiinasta vuonna 1998 Tohti oli työskennellyt jonkin aikaa kirurgina Turkin Istanbulissa. Hän auttoi brittiläistä Channel 4 -kanavaa tekemään Xianjiangissa dokumenttisarjaa, joka kertoi maakunnan poikkeuksellisen korkeista syöpäluvuista.Syövän yleisyys johtuu Tohtin mukaan kymmenistä ydinkokeista, joita Kiina on tehnyt maakunnassa. Viranomaiset eivät pitäneet hänen puheistaan. Tohti pakeni ja sai lopulta turvapaikan Britanniasta.

Nykyisin

hän asuu Lontoossa ja työskentelee taksikuskina. Kirurgin ammattia hän ei ole voinut harjoittaa, koska hän ei päässyt läpi kielikokeesta.Kielitaito alkoi kuitenkin vähitellen riittää siihen, että hän alkoi lukea englanninkielisiä raportteja siitä, mitä Kiinassa todella tapahtuu. Vuonna 2009 hän kuuli Lontoossa tutkivaa toimittajaa Ethan Gutmannia https://www.hs.fi/haku/?query=ethan+gutmannia , joka oli kirjoittanut kirjan elinryöstöistä.Vasta silloin Tohti kertoo tajunneensa, missä hän oli vuonna 1995 ollut osallisena.”Tajusin, että olin tappaja. Miestä oli ammuttu, ja hän olisi joka tapauksessa kuollut kahden kolmen tunnin sisällä. Mutta minun takiani hän eli kaksi tuntia lyhyemmän ajan.”Tohtiin iski syyllisyys. Hän kertoo päättäneensä kertoa asiasta jokaiselle, joka haluaa kuunnella. Hän on sen jälkeen kiertänyt maailmalla puhumassa ja antanut haastatteluja kansainväliselle medialle elinsiirroista, syövistä ja uiguurien asemasta.Keskiviikkona Helsingin seminaarissa puhui myös sama Ethan Gutmann, jonka esitys sai Tohtin tunnustamaan tekonsa julkisesti.

Aktivistit

Tutkimusraportit

Yksikään toinen kiinalainen lääkäri, joka olisi osallistunut elintenryöstöön, ei ole tullut julkisuuteen. Siksi Tohtia on myös väitetty valehtelijaksi. Miltä se tuntuu?”En voi pakottaa ihmisiä uskomaan. Voin vain sanoa, että menkää itse katsomaan, mitä siellä tapahtuu”, Tohti sanoo.ovat puhuneet Kiinan Falun Gongin harjoittajia vastaan kohdistamasta vainosta ja elintenryöstöistä jo vuosia. Aiheesta on julkaistu kolme laajaa tutkimusraporttia.Euroopan parlamentti hyväksyi 2013 päätöslauselman http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0582&language=EN , jonka mukaan raportit järjestelmällisestä elinryöstöistä Falun Gongin harjoittajilta ja muilta mielipidevangeilta ovat uskottavia. Parlamentti esitti, että EU tuomitsisi Kiinan toiminnan ja varoittaisi kansalaisiaan matkustamasta Kiinaan elinsiirtoon, koska elimet voivat olla peräisin mielipidevangeilta.Suurin osa elintensiirroista tehdään kiinalaisille potilaille, mutta siirtoelimiä ostavat myös ulkomaalaiset. Kiinalaissairaalat ovat markkinoineet elinsiirtopalvelujaan avoimesti englanninkielisillä verkkosivuilla. Siirtoelimen hinta on 68 000–136 000 euroa.Sairaalat lupaavat siirtoelimiä nopealla aikataululla, yleisesti kahdessa viikossa, mikä herättää epäilyjä elinten alkuperästä. Maissa, joissa on virallinen vapaaehtoisiin luovutuksiin perustuva elinsiirtojärjestelmä, siirtoelimiä joutuu odottamaan kuukausia tai vuosia.Britannian yleisradio BBC esitti vuosi sitten lokakuussa ohjelman https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csxyl3 , jonka mukaan kiinalaissairaala lupasi toimittaa siirtoelimen vain tunneissa.American Journal of Transplantation -tiedejulkaisussa vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan kaksi kolmannesta maailman dokumentoiduista elinsiirtomatkoista tehtiin Kiinaan. Kaikista elinsiirtomatkoista ei ole virallista tietoa.ja tuore tuomioistuimen ratkaisu ovat johtaneet siihen, että Kiinan elinsiirtoja ja niiden perusteella tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia on alettu kyseenalaistaa.Espanja, Israel, Italia, Norja ja Taiwan ovat kieltäneet lailla kansalaistensa elinsiirtomatkat Kiinaan, kertoi Lääkärin sosiaalinen vastuu -yhdistyksen edustaja Marja Heinonen-Guzejev https://www.hs.fi/haku/?query=marja+heinonen-guzejev keskiviikon seminaarissa.

Esimerkiksi