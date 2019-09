Indonesia on kieltämässä avoliiton, pornon, ehkäisyvalistuksen, avioliiton ulkopuolisen seksin, marxismi-leninismin ja presidentin loukkaamisen

Ulkomaat

Indonesia on kieltämässä avoliiton, pornon, ehkäisyvalistuksen, avioliiton ulkopuolisen seksin, marxismi-lenin

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikoslain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikoslaissa

Uudistuksessa

Indonesia