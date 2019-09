Kuka on Trumpin uusi turvallisuus­neuvonantaja Robert C. O’Brien? Jopa hänen ikänsä selvittäminen vaati salapoliisityötä Kalifornialainen asianajaja Robert C. O’Brien toimi aiemmin ulkoministeriön panttivankineuvottelijana. Häntä luonnehditaan oikein mukavaksi mieheksi.