Ulkomaat

Saudi-Arabian johtama liittouma kertoo pysäyttäneensä Jemenistä lähteneen räjähdealuksen

johtama liittouma kertoo pysäyttäneensä räjähteillä lastatun aluksen, jonka Jemenin huthikapinalliset olivat lähettäneet matkaan. Asiasta uutisoi Saudi-Arabian valtionmedia.Liittouma kertoo Saudi-Arabian uutistoimiston julkaisemassa lausunnossa, että huthikapinalliset yrittivät terrori-iskua miehittämättömällä aluksella tarkoituksenaan räjäyttää se kauko-ohjauksella.Alus laitettiin liittouman mukaan liikkeelle Jemenin Hodeidasta. Se pysäytettiin Punaisenmeren eteläosassa ja tuhottiin.Kapinalliset eivät toistaiseksi ole kommentoineet asiaa.alueella ovat kiristyneet entisestään, kun kahteen Saudi-Arabian öljyntuotantolaitokseen tehtiin viime viikonloppuna tuhoisat iskut. Ne laittoivat maihin noin puolet maan öljyntuotannosta.Saudi-Arabia on kertonut, että se saa palautettua öljyntuotantonsa normaalille tasolle tämän kuun loppuun mennessä.Huthikapinalliset ovat ottaneet iskut nimiinsä, mutta Saudi-Arabia ja Yhdysvallat syyttävät niistä kapinallisia tukevaa Irania.johtama liittouma on tukenut vuodesta 2015 alkaen Jemenin hallituksen joukkoja, jotka taistelevat huthikapinallisia vastaan. Kapinalliset ovat viime kuukausien aikana kiihdyttäneet iskujaan Saudi-Arabian puolelle, vastatoimena Saudi-Arabian ilmaiskuille Jemenissä.Konfliktissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, joista valtaosa on siviileitä. Miljoonat ihmiset ovat nälänhädän partaalla. YK kutsuu Jemenin sisällissotaa maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.