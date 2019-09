Ulkomaat

WHO: Kongon väkivaltaisuudet vaikeuttavat pahoin ebolan vastaista taistelua

terveysjärjestö WHO varoittaa, että väkivaltaisuudet Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa vaikeuttavat huomattavasti ebolan vastaista taistelua.Samaan aikaan tarttuvan verenvuotokuumeen leviäminen näyttää kiihtyvän. Esimerkiksi Pohjois-Kivun ja Iturin maakunnissa paljastui lähes 60 uutta tartuntaa viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa, kun viikkoa aiemmin määrä oli 40.Väkivaltaisuudet muun muassa vaikeuttavat turvallisten hautajaisten järjestämistä. Kuolleen ihmisen eritteissä on paljon ebola-virusta. Lisäksi rokotteiden toimittamisessa joillekin alueille on vaikeuksia.Yhdellä alueella ebolan vastaiset toimet on päätetty keskeyttää toistaiseksi kokonaan yhteenottojen vuoksi.vuoden elokuussa alkaneen epidemian aikana tautiin on kuollut yli 2100 ihmistä. Tartunnan saaneita on yli 3 100.Meneillään oleva ebola-aalto on pahin sitten vuosien 2014–2016. Tuolloin yli 11 000 ihmistä kuoli tautiin Guineassa, Sierra Leonessa ja Liberiassa.Ebola on saanut nimensä Kongon pohjoisosassa virtaavasta joesta, jonka lähellä tautia tavattiin ensimmäisen kerran vuonna 1976.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Kongossa käytetään laajalti kokeellista rokotetta, josta saatiin lupaavia tuloksia kenttätutkimuksessa Guineassa vuonna 2015. WHO toistaiseksi sallinut rokotteen käytön vain hätätilanteissa, THL kertoo.