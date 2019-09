Ulkomaat

Taifuuni Tapah lähestyy Japania, 400 maan sisäistä lentoa peruttu

Kaakkois-Japania

lähestyvä taifuuni Tapah on johtanut noin 400 Japanin sisäisen lennon perumisen. Myrsky kulkee pohjoiseen, ja sen odotetaan saavuttavan Japanin maanantaina.Japanin meteorologisen laitoksen mukaan tuulen nopeuden ennustetaan nousevan jopa 162 kilometriin tunnissa. Viranomaiset varoittavat lisäksi korkeista aalloista ja maanvyörymistä.Toistaiseksi taifuuni on aiheuttanut 21 lievää loukkaantumista pääasiassa Okinawan saarella, joka on jo joutunut myrskyn runtelemaksi.tässä kuussa Japania riepotteli taifuuni Faxai. Se tappoi kaksi ihmistä ja aiheutti vammoja kymmenille. Lähes miljoona taloutta jäi ilman sähköä. Myrsky sekoitti myös Japanin julkisen liikenteen.