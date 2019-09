YK:n superviikolla odotetaan ilmastotekoja ja toivotaan, että kehityshankkeet eivät hautaudu voimapolitiikan jalkoihin

Ulkomaat

YK:n superviikolla odotetaan ilmastotekoja ja toivotaan, että kehityshankkeet eivät hautaudu voimapolitiikan j

Taas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtionjohtajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28190/sustainable-development-takes-center-stage-at-the-u-n

Suomi