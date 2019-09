Ulkomaat

Amerikkalaismediat: Trump keskeytti sotilas­avun Ukrainalle ennen kiisteltyä puhelua maan presidentille

Amerikkalaismedioiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006247067.html

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Väitteet