Ulkomaat

Espanjan korkein oikeus hyväksyi diktaattori Francon jäänteiden siirtämisen

Espanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Francisco Franco

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy