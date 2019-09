Ulkomaat

Kanadan vihreä puolue manipuloi valokuvan, jossa puheenjohtajalla oli kädessä kertakäyttömuki

Kanadan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

May sanoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapauksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy