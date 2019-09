Ulkomaat

Trump on kulkenut skandaalista toiseen, mutta miten viimeisin eroaa muista?

Washington

Ilmiantaja

https://www.hs.fi/haku/?query=zelenskyi

https://www.hs.fi/haku/?query=pelosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006252056.html?share=5612aa9d2168c0924108f5ba4109179c

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Demokraattien

Republikaanipoliitikoista