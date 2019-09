Lentoyhtiöt tarjoavat mahdollisuutta valita istuinpaikka kaukana lapsista, ylistävä Twitter-viesti kuumensi somen

Ulkomaat

Lentoyhtiöt tarjoavat mahdollisuutta valita istuinpaikka kaukana lapsista, ylistävä Twitter-viesti kuumensi so

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalisessa

Keskustelyryöpyn