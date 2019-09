Ilmaston puolesta osoitetaan mieltä ympäri maailmaa, Greta Thunberg puhuu Kanadassa – HS näyttää illalla suorana

Ulkomaat

Ilmaston puolesta osoitetaan mieltä ympäri maailmaa, Greta Thunberg puhuu Kanadassa – HS näyttää illalla suora

Tukholma

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Thunberg-ilmiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina