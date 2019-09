Itävallassa taistellaan vallasta maan historian likaisimmissa vaaleissa: ”Tämä maa on keskellä kaikkien aikojen skandaalia”

Ulkomaat

Itävallassa taistellaan vallasta maan historian likaisimmissa vaaleissa: ”Tämä maa on keskellä kaikkien aikoje

Wien

Huh





”Tämä maa on keskellä kaikkien aikojen skandaalia, röyhkeää toimintaa, josta voi paljastua vielä jopa jotain tätäkin pahempaa”, Paolucci sanoo.



Skandaali liippaa läheltä Paoluccin omaa puoluetta ÖVP:tä, sillä skandaalin keskiössä on ÖVP:n hallituskumppani, äärioikeistolainen Vapauspuolue FPÖ. Sen entinen johtaja on epäiltynä rikollisesta toiminnasta. Lempinimeltään hässäkkä on Ibiza-gate.





”Ibiza-gatea ei voi mitenkään hyväksyä. Ja tämän viikon skandaali vielä päälle. Tämä koettelee tietenkin myös oman puolueen uskottavuutta.”



Paolucci äänestää silti omiaan – ja hän todella myös äänestää, sillä Itävallassa äänioikeus on jo 16-vuotiailla. Puoluekenttä on kuitenkin keskellä suuria järistyksiä ihan jo siksi, että ilmastopolitiikka on noussut nuorten ykkösaiheeksi. Niin Paoluccillakin. Hän aktiivinen Itävallan Fridays for Future -mielenosoituksissa.



”Jos jossain, niin ilmastopolitiikassa tällä puolueella on vielä paljon tekemistä.”



Itävallan vaaleissa ykkösteema on poliittinen ilmastonmuutos.



Vaalikamppailu on loppusuoralla ja Sebastian Kurz erikoisessa tilanteessa.



Kurz on Itävallan entinen ja todennäköisesti myös seuraava liittokansleri. Se, voiko häntä yhä kutsua Euroopan uuden aallon poliitikkojen supertähdeksi, ratkeaa sunnuntaina.



Vaaleissa keskeisin kysymys on se, saako Kurz pidettyä puoleensa niin suurena, etteivät muut saa rakennettua sitä vastaan enemmistöhallitusta.



Kevät oli raju. Vain muutamia päiviä ennen EU-vaaleja tuli julki salaa Ibizalla kuvattu video, joka paljasti, että Vapauspuolueen johtaja ja varakansleri Heinz-Christian Strache https://www.hs.fi/haku/?query=heinz-christian+strache oli valmis myymään venäläistä vaalitukea vastaan demokratian perusperiaatteet ja lehdistönvapauden https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006111168.html .



Strache erosi. Pian muutkin FPÖ-ministerit erosivat säilyttääkseen välit Kurziin. Itävallan hallitus näytti korruptoituneelta, äärioikeistolaiselta ja Venäjä-mieliseltä. Paitsi ei kaikkien mielestä.



Sama Ibiza-hallitus saattaa tehdä uuden tulemisen vaalien jälkeen. Tai niin vielä pari päivää sitten luultiin. Alkuviikosta tuli julki uusin skandaali.



Myös uusi skandaali vuoti julkisuuteen vain päiviä ennen vaaleja. Ibiza-videolta tutun Strachen epäillään maksattaneen puolueella kysymyksiä herättäviä kulukorvauksia.



Skandaalin mittasuhteista ei oikein vielä tiedä. Medialle on vuodettu tietoja laukuista täynnä käteistä. Strachen entinen turvamies, poliisi, on ollut kiinniotettuna, ja turvamiehellä on erikoisia kytköksiä Balkanille. Hänen ilmailualan yrityksensä osoitetiedot vievät bosnialaisella huoltoasemalla. Vapauspuolueen johto on antanut ymmärtää, että turvamies kytkeytyisi Ibiza-videoon.



Jos tuntuu siltä, että Itävallan vyyhti on sekava, niin siltä tuntuu myös itävaltalaisista, sanoo Itävallan vihreiden johtaja Werner Kogler https://www.hs.fi/haku/?query=werner+kogler perjantaina ennen kuin asettuu yhteiskuvaan Fridays for Future -mielenosoitukseen matkalla olevien nuorien kanssa.





Kogler on Sigmund Freund -puistossa antamassa vauhtia vihreiden kampanjan finaalille ennen ilmastomarssia.



”Koko vaalien lähtökohta on dramaattinen. Ibiza-video räväytti koko Euroopan silmät auki. Tapaus näytti, miten niin sanotusti herkkiä oikeistoradikaalit puolueet voivat olla korruptiolle.”



Uusimmasta skandaalista saadaan selko vasta vaalien jälkeen. Keskeinen kysymys on se, miten paljon Vapauspuolue ja myös Kurzin ÖVP tästä kaikesta maksavat, Kogler sanoo. ”Vaalit mittaavat uskottavuutta.”



Vihreät ovat vaalien voittajia, mutta se voi jäädä sivuseikaksi, jollei sosiaalidemokraatit, liberaalipuolue Neos ja vihreät yhdessä saa yli 50 prosenttia äänistä.



Viime vaaleissa vihreät putosi parlamentista. Nyt Puhtaan politiikan paluu -iskulauseella kampanjoivat vihreät ovat saamassa 11–12 prosentin ääniosuuden. Kampanjan ytimessä ovat Ibiza- ja ilmastokriisit.



Vihreiden Kogler uskoo Vapauspuolueen kannatuksen jäävän alle 20 prosentin. Sekin on monen mielestä tässä tilanteessa paljon.



Vapauspuolue on vakiinnuttanut kannatuksensa, eikä sen ydinkannattajakuntaa hätkäytä välttämättä mikään, sanoo Eurooppa-politiikan tutkija ja Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik -ajatushautomon johtaja Paul Schmidt https://www.hs.fi/haku/?query=paul+schmidt .



”Tosin kannatusmittauksiin on nyt mahdoton luottaa.”



EU-vaaleissa tuore Ibiza-kriisi vei FPÖ:ltä 4–5 prosenttiyksikköä kannatusta. EU-vaaleissa äänestetään kuitenkin eri perustein kuin kansallisissa vaaleissa.



Kurzin ykköstavoite on saada omat äänestämään. Tämän Kurz teki selväksi myös perjantaina kannustaessaan puolueen aktiiveja kampanjan loppukiriin Wienissä.



”Tärkeintä on se, ettei kukaan saa koottua koalitiota meitä vastaan”, Kurz sanoi perjantaina.



Yksin Kurz ei voi hallita. Kumppaniksi haluaa taas Vapauspuolue. Kaikkien muiden tavoite on estää se, ettei Ibiza-hallitus palaa valtaan.



Kurz on yksi tähän hetken lahjakkaimmista ja laskelmoivimmista poliitikoista. Hän kaappasi Itävallan jo aika uuvahtaneen konservatiivipuolueen valtaansa ja muovasi siitä itselleen kovan kampanjakoneiston.



Kun Kurz nousi ÖVP:n johtoon keväällä 2017, kannatusmittausten kärjessä keikkui Strachen johtama FPÖ. Kurz aikoi estää Strachen nousun valtaan, ja tavallaan hän niin myös teki.



Kurz nappasi oikeistopopulisteilta näiden teemat ja tarjoili ne keskikentän konservatiiveille, joista oli vuoden 2015 pakolaiskriisin kiivaimpaan aikaan tullut kovan maahanmuuttopolitiikan kannattajia.



”Just another Haider”, luonnehtii Itävallan sosiaalidemokraattien naisjärjestön puheenjohtaja Andrea Brunner https://www.hs.fi/haku/?query=andrea+brunner Kurzia ja vertaa tätä siis FPÖ:n edelliseen suureen johtajaan, jo edesmenneeseen Jörg Haideriin https://www.hs.fi/haku/?query=jorg+haideriin .



”Hallituksessa oli kaksi oikeistopopulistipuoluetta.”



Brunnerin mielestä Kurzia ja Haideria yhdistää toki myös kyky tehdä täyskäännöksiä. Voi olla, että Kurz vaalien jälkeen toteaa, että Ibiza-gate osoitti yhteistyön äärioikeiston kanssa mahdottomaksi.



Joka tapauksessa Itävalta on ottanut Kurzin johdolla harppauksen poliittisen kartan oikeaan laitaan.



Schmidt muistuttaa, että koko Euroopassa poliittinen keskusta tyhjenee ja linja turvallispolitiikassa, maahanmuuttopolitiikassa ja kansallisen identiteetin kysymyksissä kovenee.



Kun Haider nosti Vapauspuolueen hallitukseen vuonna 2000, muu Eurooppa pani Itävallan sulkuun. Viime vaaleissa samaa reaktiota ei tullut, olivathan oikeistopopulistit hallituksissa ympäri Eurooppaa.



Äärioikeisto on kuitenkin arvaamaton kumppani, eikä Kurz ole tältä suojassa, Schmidt sanoo.



Vihreiden ja liberaalipuolue Neosin kova imu vaalien alla ennakoi Kurzin menettävän ääniä. Ja vaikka Kurz ei sitä näytä, on pinnassa naarmuja.



Kurzilla on keväältä oma pikku skandaali. Kun kävi selväksi, että hallitus kaatuisi, Kurzin avustaja kiikutti kanslerin toimistosta kovalevyjä tuhottavaksi kysymyksiä herättävällä tavalla https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006182521.html . Sitten tuli vaalirahakohu, jossa isot lahjoitukset oli pilkottu pienemmiksi ilmoitusvelvollisuuden kiertämiseksi.



Demarien naisjärjestön talon sisäpiha täyttyy kisakatsomoon virtaavasta väestä.



Ison sermin eteen on koottu rantatuolien rivistö. Paperilyhdyt tuikkivat. Baari on auki ja pikkupöydille tuotu tarjolle suolatikkuja, pähkinöitä ja Pamela Rendi-Wagnerin https://www.hs.fi/haku/?query=pamela+rendi-wagnerin rintanappeja.





On torstai-ilta, alkamassa viimeinen suuri tv-vaaliväittely. Demarit ovat erikoisessa tilanteessa. Parempaa asetelmaa voittaa vaalit ei voisi kuvitella. Mutta ei, demarit eivät tunnu saavan otetta Kurzista.





Puoluetta vuoden johtaneelle Rendi-Wagnerille nämä vaalit tulevat liian aikaisin, Brunner huokaa. ”Tässä bisneksessä tarvitaan tunnettuutta.”



Entinen terveysministeri ja lääkäri Rendi-Wagner kamppailee uskottavuusongelmissa. Se näkyy kannatusmittauksissa: 23 prosenttia.



Puolueelta ei irtoa todellisia uusia avauksia, ja vaikka Rendi-Wagner on sitkeästi Kurzin kimpussa, hän ei saa todellisia voittoja Ibiza-skandaalista, sanoo demarikonkari Christine Stromberger https://www.hs.fi/haku/?query=christine+stromberger seuratessaan tv-väittelyä.



”Perään keskustelua politiikan sisällöistä. Samaan aikaan on tietenkin ymmärrettävä, miten poikkeuksellinen tilanne on nyt. Hallituksessa ei ollut vain äärioikeistolainen, vaan myös rikollisesti toimiva puolue.”





Viimeinen tv-debatti soljuu rutiinilla. Piikit lentelevät. Se on nyt tyylilaji.



Puoluejohtajilta kysytään, olisiko parempi, jos jatkossa Itävallan sisäministerin salkku olisi puolueiden ulkopuolisella asiantuntijalle. Kysymys kertoo paljon Itävallan viime hallituskaudesta.



Demarien kisakatsomossa joku seuraavaksi sisäministeriksi Strachea.



Jos Vapauspuolue on taas hallituksessa, Kurz pitänee huolen siitä, että hallituksessa ei ole Vapauspuolueen ideologi Herbert Kickl https://www.hs.fi/haku/?query=herbert+kickl – varsinkaan sisäministerinä. Valtaansa sisäministeri Kickl käytti siihen tyyliin, niin esimerkiksi Suomen suojelupoliisi enää luottanut Itävallan tiedustelupalveluun https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005892127.html .



Sisäpiha herää eloon, kun Rendi-Wagner tv-debatin jälkeen saapuu paikalle. DJ kajauttaa demarien vaalirallin raikamaan ja Rendi-Wagner pomppii kädet ilmassa pienellä tanssilattialla toverien tampatessa samaa tahtia.





Kun hengitys on vähän tasaantunut, Rendi-Wagner pysähtyy toviksi juttelemaan.



Ibiza-skandaali ja Kurzin 18 kuukautta kestänyt Ibiza-hallutus vahingoittivat Itävallan asemaa kansainvälisessä politiikassa, hän sanoo.



”Mutta emme ole vain äärioikeistolainen maa. Vaalit käydään historiallisella hetkellä, ja suunnan täytyy muuttua. Tavoitteeni on estää ÖVP:n ja FPÖ:n hallitus.”



Koko Ibiza-hallituksen aika oli repivää, Rendi-Wagner sanoo. ”Tämä aggressiivinen tapa tehdä politiikkaa jakaa maata. Meidän täytyy taas pystyä puhumaan toinen toisemme kanssa, sillä juuri se on tehnyt Itävallan taloudellisesti ja sosiaalisesti vahvaksi.”



Vapauspuolueen äänestäjiä ei tunnu hetkauttavan mikään. Miten se on mahdollista?



Puolue osaa taitavasti asettautua muiden juonittelujen uhriksi, ja niin se tekee nytkin, Schmidt sanoo. ”Mutta nyt korruptioepäilyjen määrä ei mitenkään sovi siihen, mitä FPÖ on sanonut ja väittänyt aiemmin.”



Oma kysymyksensä on se, miten äänestäjät arvioivat FPÖ:n näytöt hallituksessa. Kurz hallitsee kotimaan politiikan ilmatilaa, eikä FPÖ:n ole enää kovin helppoa saada poliittisia pisteitä, Schmidt sanoo.





Brunner on sitä mieltä, että Itävallassa nähdään nyt se, miten taitavasti oikeistopopulistit koko Euroopassa hallitsevat suhdetta kannattajiinsa. Liikkeet ovat saaneet varsin lyhyessä ajassa rakennetuksi oman mediatodellisuuden, hän sanoo.



”Vapauspuolueella on omat sosiaalisen median kanavansa ja niissä oma sävynsä. Kurz puolestaan on rakentanut tiiviin politiikan suoramarkkinointiverkoston. Puolueet eivät ole riippuvaisia siitä, miten perinteinen media niitä käsittelee.”



Vapauspuolue on ollut Euroopan kansalliskonservatiivien edelläkävijä. Puolueen juuret ovat natsiliikkeessä, ja FPÖ on hyvin verkostoitunut Euroopan äärioikeistoon ja identitaariliikkeisiin https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006208801.html .





Strachen tilalle puolueen johtoon nousi odotetusti presidentinvaaleissa näyttävän tuloksen tehnyt pehmeällä äänellä kovia puhuva Norbert Hofer https://www.hs.fi/haku/?query=norbert+hofer .



FPÖ haluaa valtaa ja hallitukseen, jotta voi ankkuroitua virkakoneistoon ja yhteiskunnan syvärakenteisiin, Schmidt sanoo. Siksi uusin skandaali yritetään sysiä vaalien jälkeiseen aikaan. Käynnissä on myös Kurzin liehittely.



Kurz ilman Vapauspuoluetta on kuin Kippari-Kalle ilman pinaattia, Kickl on sanonut.



Mutta kärähtikö pinaatti jo Kurzin tefloniin? Se selviää sunnuntaina.