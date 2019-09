Ulkomaat

Yli 50 ihmistä kuoli kulta­kaivoksen romahduksessa Tšadissa

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

52 ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut laittoman kultakaivoksen romahduksessa Tšadissa, paikalliset hallituslähteet kertovat uutistoimisto AFP:n mukaan.Kaivos sijaitsee Tšadin pohjoisosassa lähellä Libyan rajaa. Kaivos romahti maanvyörymän seurauksena.Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan alueelta löydettiin kultaa noin vuosikymmen sitten, mikä lisäsi laitonta kullankaivamista huomattavasti. Toiminta on BBC:n mukaan houkutellut alueelle etenkin sudanilaisia turvapaikanhakijoita, jotka keräävät rahaa päästäkseen Eurooppaan.Paikalliset viranomaiset jatkavat ruumiiden etsimistä, ja on todennäköistä, että uhriluku kasvaa. AFP:n lähteiden mukaan romahduksessa loukkaantui ainakin 37 ihmistä.