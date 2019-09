Ulkomaat

Poliisi ampui jälleen kyynelkaasua mielenosoittajien joukkoon ostosalueella Hongkongissa

Poliisi

Lauantaina

Hongkongin

on käyttänyt mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua Hongkongissa suositulla ostosalueella. Ennen kyynelkaasun käyttöä vihaiset joukot olivat saartaneet useita kiinniottoja tehneitä poliiseja.Poliisi käytti kyynelkaasua viimeksi lauantai-iltana. Silloin se ampui myös vesitykeillä mielenosoittajia, jotka olivat heitelleet valtion rakennuksia kivillä ja polttopulloilla.Mielenosoittajat marssivat ”Manner-Kiinan totalitarismia” vastaan.Marssi sijoittuu Kiinan kansantasavallan merkkipäivän alle. Kiinan kansantasavallan perustamisesta tulee tiistaina kuluneeksi 70 vuotta.Hongkongissa on protestoitu kesästä lähtien Kiinan vaikutusvaltaa vastaan ja demokraattisten uudistusten puolesta.Hongkongissa kymmenettuhannet protestoivat niin sanotun sateenvarjoliikkeen vuosipäivänä. Viisi vuotta sitten alkanutta sateenvarjoliikettä pidetään merkittävänä taustavoimana myös tämän hetken protesteille.mielenosoittajat saavat sunnuntaina tukea totalitarismin vastaisista mielenosoituksista ympäri maailmaa. Tukimielenosoituksia on suunniteltu yli 40 kaupunkiin.Maailmanlaajuinen protestipäivä käynnistyi Australian Sydneyssä, jonka keskustassa yli 1000 ihmistä marssi sunnuntaina Hongkongin demokratialiikkeen puolesta. Kiinan toimia puolustavia vastamielenosoituksia siellä ei tällä kertaa ole näkynyt.